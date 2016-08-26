Лондон, 26 августа, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Британские специалисты предупреждают автомобилистов и их пассажиров о том, что автомобильные пробки вредят здоровью. Результаты своего исследования ученые опубликовали в журнале Atmospheric Environment.

Андрей Репин ИА REGNUM Пробка на въезде в город

Ученые из Университета Суррея подсчитали, что в пробке концентрация вредных дымовых газов в салоне автомобиля на 76% превышает уровень газов во время движения в том случае, если окна машины закрыты, а кондиционер включен. Именно через это устройство вредные вещества попадают в салон автомобиля.

По словам специалистов, в заторе, когда одновременно стоит множество машин, концентрация дымовых газов возрастает.

Чтобы сохранить здоровье, ученые советуют автовладельцам не пользоваться кондиционером в пробках и по возможности находиться в отдалении от других машин.