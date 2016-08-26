Джизре, Турция, 26 августа, 2016, 09:07 — ИА Регнум.

Несколько человек получили ранения в результате взрыва, прогремевшего 26 августа на юго-востоке Турции в преимущественно курдской провинции Ширнак, передает Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По сообщениям информагентства, за взрывом, прогремевшим поблизости от контрольно-пропускного пункта полиции в городе Джизре, стоят курдские повстанцы. Взрывное устройство находилось в автомобиле, припаркованном у КПП правоохранительных органов страны.

Напомним, волна насилия прокаталась по юго-востоку и другим регионам Турции, после того как в июле 2015 года был сорван режим прекращения огня между официальной Анкарой и сторонниками Рабочей партии Курдистана.