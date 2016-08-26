Москва, 26 августа, 2016, 09:02 — ИА Регнум. После того, как с космодрома Восточный (Амурская область) был произведён первый запуск ракеты (28 апреля 2016 года выведены на орбиту три искусственных спутника Земли), количество сотрудников выросло в два с половиной раза. Такое заявление сделал начальник предприятия «Спецстройтехнологии» Александр Никитин, сообщили в пресс-службе Федерального агентства специального строительства.

roscosmos.ru Космодром «Восточный»

Никитин сообщил, что «Спецстройтехнологии» завершают начатые работы и готовы сдать объекты комиссии. «При этом Спецстройтехнологии с мая нарастили численность сотрудников на космодроме в 2,5 раза», — сказал он.

Напомним, Восточный построен вблизи города Циолковского (Амурская область). Это первый, построенный в РФ, гражданский космодром. Общая площадь нового российского объекта равняется 700 квадратным километрам.