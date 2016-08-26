Бангкок, 26 августа, 2016, 09:01 — ИА Регнум. Жители Таиланда, проживающие вдоль реки Меконг, были предупреждены о возможном затоплении прибрежной зоны в связи со спуском большого объема воды с дамбы в южной провинции Китая, сообщает The Bangkok Post.

chrisandchrisbreakfree.com Река Меконг

Пакаимас Виерра, вице-президент торговой палаты Чианграя, расположенного на севере Таиланда, заявил, что китайская Служба по контролю уровня воды в реке Меконг предупредила торговую палату Чианграя о том, что 25 августа с плотины Цзинхун, расположенной в южной провинции Юньнань, было спущено большое количество воды.

В результате спуска уровень воды реки Меконг поднялся до 5,56 метра в районе Чианг Саен на севере Таиланда. Как правило, в это время года уровень воды в этом районе не превышает трех метров. Сильные дожди в северном регионе Таиланда также частично способствовали увеличению уровня воды.

Цзинхун — плотина, расположенная в китайской провинции Юньнань, около 344 километров к северу от района Чианг Саен. Строительство плотины было завершено в 2009 году. Плотина Цзинхун используется для производства гидроэлектроэнергии.