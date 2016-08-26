Североуральск, Свердловская область, 26 августа, 2016, 09:00 — ИА Регнум. В Североуральском городском округе Свердловской области спасатели ищут семью с ребёнком. Люди потерялись в лесу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Иван Шишкин. Корабельная роща. 1898

Мать потерявшегося главы семьи вечером 25 августа позвонила спасателям и сообщила, что её сын вместе с женой и ребёнком отправились в район горы Золотая и там заблудились. Мужчина связался со своей матерью по телефону и сообщил примерные координаты своего местоположения. Туда уже отправились спасатели.

Поисковая группа обнаружила автомобиль заблудившихся. Сами люди пока не найдены.