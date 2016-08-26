Москва, 26 августа, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Бывшего предпринимателя, захватившего заложников в отделении Citibank в центре Москвы, подтолкнуло к такому поступку наличие кредитной задолженности, пояснили представители СК РФ по Москве, сообщает 26 августа RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Захват «Ситибанка» в Москве

«В качестве первостепенного мотива следователи Главного управления рассматривают тяжёлое финансовое положение и отсутствие возможности выполнить обязательства по кредитным договорам перед различными банками», — отметила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В настоящее время следователи допрашивают потерпевших в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 206 УК РФ «Захват заложников» в отношении подозреваемого 1961 года рождения. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа бывший бизнесмен Арам Петросян вошел в здание Citibank в центре Москвы. Мужчина сообщил, что при нем находится взрывное устройство, и взял в заложники четверых человек. Позже злоумышленник отпустил людей и сдался полиции, вместо бомбы у него оказался муляж.