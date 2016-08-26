Москва, 26 августа, 2016, 08:52 — ИА Регнум. Нефть предпринимала попытки восстановить позиции. 25 августа котировки марки Brent в моменте достигали отметки 49,88 доллара за баррель. По мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, в большей степени такая динамика обусловлена техническими факторами.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«К тому же стало известно, что министр нефти Ирана подтвердил свое участие во встрече, которая пройдет в конце сентября в Алжире. Это рынок воспринял как косвенный сигнал того, что страна готова обсудить возможность заморозки объемов добычи», — отметила Рогова.

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«Тем не менее пока еще рано говорить о том, что котировки Brent смогут прочно закрепиться выше уровня 50 долларов за баррель. Пока для этого недостаточно катализаторов», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 26 августа, мировые цены на нефть снижаются на фоне заявления министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха об отсутствии необходимости значительных интервенций на рынок черного золота. По состоянию на 07:52 мск стоимость нефти марки Brent снижалась на 0,18% — до $49,58 за баррель. Нефть марки WTI дешевела на 0,15% — до $47,31.