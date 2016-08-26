Лондон, 26 августа, 2016, 08:52 — ИА Регнум. Поклонник космической эпопеи «Звездные войны» Нил Ханви, несколько лет боровшийся с раком, скончался в хосписе в Великобритании через 2 дня после того, как посмотрел первый спин-офф саги, фильм «Изгой-один. Звездные войны: Истории». Об этом сообщает The Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Звездные войны Пробуждение силы. MTV Movie Awards. Коллаж

По данным издания, создатели фантастической картины устроили для фаната специальный сеанс, так как у местных врачей были опасения, что 36-летний мужчина не доживет до премьеры в декабре.

Для того, чтобы привлечь внимание создателей фильма, родственникам Ханви пришлось провести в социальных сетях кампанию с хештегом #RogueOneWish, в рамках которой все сочувствующие просили о том, чтобы смертельно больному мужчине позволили увидеть фильм.

Акция оказалась успешной — о Ханви узнали создатели ленты. Показ спин-оффа саги состоялся в хосписе Святого Михаила, где в последнее время жил мужчина.