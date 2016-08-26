Абакан, 26 августа, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности роженице возбуждено в Абакане. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 26 августа, в следственном управлении СКР по Хакасии.

pixabay.com Беременная женщина

По данным ведомства, ранее по информации о смерти роженицы проводилась доследственная проверка. По предварительным данным, 21 июня 39-летняя жительница села Таштып, находясь на 38-й неделе беременности, поступила в ГБУЗ РХ «Республиканский клинический родильный дом». Уточняется, что в Абакан она поехала, так как плод был крупным. 7 июля у женщины на 41-й неделе беременности начались срочные роды. Смерть роженицы наступила в результате массивной эмболии околоплодными водами, массивной кровопотери, говорится в сообщении СУ СКР по Хакасии.

«В ходе следствия будет дана оценка действиям врачей ГБУЗ РХ «Республиканский клинический родильный дом», которые принимали участие в родовспоможении. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — подытожили в ведомстве.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей»).

В Минздраве Хакасии корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что по данному случаю проводится проверка. «Минздравом проводится проверка по факту каждого смертельного случая», — сказали в министерстве.

Напомним, это уже далеко не первый трагический случай с роженицами в Абакане. В 2014 году уголовное дело было возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности роженице и ее ребенку. Два года назад в ночь с 1 на 2 июля женщина и ее ребенок скончались при родах в роддоме Абакана.

Позже разгорелся новый скандал. Жительница Усть-Абаканского района попросила следователей привлечь к ответственности врачей республиканского родильного дома за неоказание медицинской помощи ее беременной дочери, ребенок которой умер в утробе. Уголовное дело было возбуждено по факту халатности работников роддома.

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