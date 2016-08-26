Рим, 26 августа, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Афтершок (повторный подземный толчок) магнитудой 4,7 зафиксирован в 3,7 км от итальянского Аккумоли, очаг — на глубине 10 км, сообщает Геологическая служба США.

corrieredellosport.it Последствия землетрясения в Италии

Кроме того, по данным итальянских СМИ, в ночь на 26 августа в центральной части страны произошло землетрясение магнитудой до 6,3. Наиболее сильные разрушения — в городе Аматриче, где проживает около 3 тыс. человек.

По последним данным, жертвами удара стихии в центре Италии стали 250 человек, более 360 — пострадали. Без крыши над головой остались тысячи жителей.

По словам ученых, сейсмологическая активность в регионе не прекращается: за последние сутки специалисты зафиксировали около 500 афтершоков.