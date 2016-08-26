Москва, 26 августа, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Российский рубль рос 25 августа на фоне стабилизации цен на нефть. Кроме того, дополнительную поддержку российской валюте все еще оказывает приближение пика налоговых выплат, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Тем не менее, сегодня, 26 августа, не исключено возобновление ослабления рубля. Во-первых, экспортеры в большинстве своем уже готовы к выплатам налогов. Во-вторых, если Йеллен намекнет на возможность ужесточения в скором времени, рискованные активы не будут пользоваться спросом. В третьих, рост доллара может привести к возобновлению снижения котировок нефти», — пояснила Рогова.

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«Хотя, если глава ФРС США Джанет Йеллен все же будет «мягка» в своих высказываниях, что довольно вероятно, так как в преддверии выборов в США вряд ли они решатся на ужесточение, краткосрочное падение пары USD/RUB к отметке 63,70 все же не исключено», — предположила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ установил на 26 августа официальные курсы валют. Так, курс доллар вырос на 13 копеек и составил 64,94 рубля, курс евро практически не изменился — 73,21 рубля. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,18% — до 49,58 доллара за баррель.