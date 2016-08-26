Благовещенск, 26 августа, 2016, 08:40 — ИА Регнум. В Приамурье общественность шокирована дикой выходкой подростков 12−13 лет, которые избивали на улице нетрезвых людей. При этом, дети сняли своё «геройство» на видео и выложили в Интернет. Пользователи социальных сетей взорвались негодующими комментариями, сообщает «Амурская служба новостей».

asn24.ru Подростки избивают женщину

Подростки из села Прогресс в Амурской области издевались над нетрезвыми прохожими средь бела дня. На видео видно, как они подбегают к жертвам сзади, иногда и в упор, сбивают с ног, пинают, толкают в спину, бьют в лицо кулаками и кидают палки.

В числе пострадавших — женщина, которую особо жестоко избивают: пинают несколько раз в живот, бьют по голове.

Видео, выложенное в социальную сеть, вызвало шквал негодования у людей. В комментариях к ролику пользователи, не стесняясь в выражениях, высказываются в адрес детей, их родителей, а также прохожих, которые не вмешались в ситуацию.

«Это не дети, это ШАКАЛЫ т.к. повадки у них шакальи подбежать сзади «укусить» жертву и отскочить на безопасное расстояние. Сволочи малолетние», «…конечно пить не очень хорошо и даже очень плохо, НО! — это не повод бить пьяных… что будет с такими маленькими уродами когда они вырастут… я надеюсь, очень надеюсь, что когда они будут взрослыми и в пьяном виде идти, что такие же отморозки будут пинать их в спину и в голову снимая на камеру и смеясь… я не жестокий, но считаю, что каждый должен нести меру согласно своему мерзкому поступку!!!»

При этом комментаторы уже узнали одного из главных «героев» видео и рассказали, что семья у него неблагополучная: родители сами пьют, а младший ребенок постоянно плачет.

Как сообщила «Российская газета», полиция по видео установила имена детей-изуверов и началось разбирательство. Было установлено, что все пятеро нападавших — из благополучных семей. «Их нашли и вместе с родителями доставили в отделение полиции. В отношении родителей составлены протоколы по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — пояснили в пресс-службе УМВД по Амурской области.

Всех детей поставили на учет. Пострадавшие написали заявления в полицию.

«Причины необъяснимой детской агрессии часто лежат в органических нарушениях у ребенка. Многие дети рождаются с внутриутробными патологиями, на фоне чего могут возникнуть личностные расстройства. А пьяные люди стали объектом их нападок, вероятно, только потому, что они не могли адекватно за себя постоять», — считает амурский психиатр, доктор медицинских наук Иван Дудин.