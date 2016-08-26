Пекин, 26 августа, 2016, 08:38 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте Центральной комиссии по проверке трудовой дисциплины, несколько тысяч китайских чиновников отстранены от исполнения своих служебных обязанностей и вынуждены пройти обязательное обучение после того, как были признаны некомпетентными.

Леонид Соломаткин. Угощение чиновников. 1864

Результаты экзаменов, проведенных в ряде провинций КНР, продемонстрировали, что более 40% от общего числа должностных лиц не в полной мере владеют основными аспектами своих служебных обязанностей. Руководство КНР приняло решение уволить тех, кто совершенно не знаком с должностными инструкциями и направить на принудительное переобучение тех, кто допустил более трети ошибок в экзамене, пишет «Синьхуа».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в июне 2016 г. власти Китая ввели также запрет на распитие алкогольных напитков для всех чиновников. Согласно опубликованным инструкциям, все банкеты с участием чиновников различного уровня будут проходить без распития алкогольных напитков. Исключение будет сделано для встреч с иностранными делегациями и для банкетов, организованных для привлечения инвестиций.