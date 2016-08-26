Краснодар, 26 августа, 2016, 08:38 — ИА Регнум. Ряды чиновников в органах исполнительной власти Краснодарского края продолжают редеть. В рамках второго этапа оптимизации штата работы лишатся еще порядка трех сотен штатных единиц администрации региона, а также всех органов исполнительной власти. Это еще 5% от общей численности госслужащих. Они будут уволены до конца текущего года. Об этом ИА REGNUM сообщил в краевой администрации 26 августа.

Фирс Журавлёв. Чиновник. 1884

Экономия средств для регионального бюджета ощутима — почти 170 млн рублей. Этой суммы будет достаточно, чтобы, например, приобрести более 450 тыс. учебников для школьников.

Напомним, о необходимости оптимизации органов исполнительной власти губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил в 2015 году. Тогда глава региона подписал документ «О совершенствовании деятельности исполнительных органов государственной власти Краснодарского края», в котором были обозначены этапы предстоящих сокращений и указан процент сокращения — 25%.

Как сообщало ИА REGNUM, первый этап оптимизации штата на 10% был завершен в начале 2016 года. В результате сокращено 642 ставки. Это позволило сэкономить почти 440 млн рублей бюджетных денег. Все работники, которые попали под увольнение, получили компенсационные выплаты.

Аналогичную работу по оптимизации штата Вениамин Кондратьев рекомендовал провести главам муниципальных образований. По итогам 2015 года в городах и районах края было сокращено более 600 штатных единиц. Руководителям территорий, которые не принимают необходимых мер по оптимизации штата, пригрозили принять соответствующие решения.

По поручению главы региона серьезное сокращение штата коснется и сети государственных учреждений Краснодарского края, не носящих социальных характер. Кроме того, продолжается процесс оптимизации размещения сотрудников исполнительных органов власти Краснодарского края. В результате данной работы расходы бюджета будут сокращены на 25 млн рублей в год.

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Более 500 чиновников увольняют из мэрии Сочи

Напомним, вслед за краевой администрацией сокращения коснулись и чиновников мэрии Краснодара. До конца текущего года своих мест должны были лишиться 10% чиновников. Из мэрии города-курорта Сочи уволят более 500 сотрудников.

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