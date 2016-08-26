Вашингтон, 26 августа, 2016, 08:30 — ИА Регнум. База телефонных номеров пользователей мобильного сервиса WhatsApp в скором времени будет передана компании Facebook, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на руководство мессенджера.

jaipurbeat.com Мобильные приложения WhatsApp и Facebook

Имея в распоряжении номера пользователей, Facebook сможет навязывать им рекламу. Агентство отмечает, что ранее сервис обещал своим пользователям, численность которых достигает 1 млрд, обеспечение защиты персональных данных. Отмечается, что рекламные сообщения вызывают негативный отклик у многих пользователей.

Руководство WhatsApp также уведомило пользователей о возможности отказаться от передачи данных Facebook в течение ограниченного периода времени и уверило, что не намерено передавать телефонные номера кому-либо еще.

Сервис был приобретен компанией Facebook в 2014 году.