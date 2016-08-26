Горно-Алтайск, 26 августа, 2016, 08:44 — ИА Регнум. Вскоре после полудня по местному времени (8:00 мск) сегодня, 26 августа, в Горно-Алтайске приземлился самолет с президентом России Владимиром Путиным на борту. Как сообщают источники ИА REGNUM, в аэропорту руководителя страны встретили полпред президента в Сибири Сергей Меняйло и глава Республики Алтай Александр Бердников.

Иван Шилов ИА REGNUM Визит

После этого чиновники отправились в курортный городок Белокуриху, где сегодня пройдет заседание президиума Госсовета, на котором будут обсуждаться перспективы развития санаторно-курортного комплекса России и меры по повышению его инвестиционной привлекательности.

В заседании примут участие члены Госсовета, губернаторы ряда регионов, федеральные чиновники и эксперты.