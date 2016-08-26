Москва, 26 августа, 2016, 08:25 — ИА Регнум. По итогам торгов нефтяные котировки закрылись 25 августа ростом. На американской сессии баррель Brent подорожал на 1,7%, до $49,66 после подтверждения участия Ирана в переговорах ОПЕК. Агентство Shana передало, что министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане посетит встречу производителей нефти в Алжире в сентябре.

jrsl.ca Нефтедобыча

Технически нефтяные котировки готовы вернуться в зону $50,90-$51,20. От роста их сдерживает запланированное на 26 августа выступление главы ФРС США Джанет Йеллен в Jackson Hole. От её тона будет зависеть динамика курса доллара и нефти.

Если Йеллен будет мягка в своих высказываниях, доллар США подешевеет, нефть подорожает до $51. Если со стороны Йеллен прозвучат сигналы к дальнейшему повышению ставки, доллар подорожает, нефть подешевеет до $48,40.