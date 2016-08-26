Якутск, 26 августа, 2016, 08:18 — ИА Регнум. Удовлетворён иск к избиркому Якутии кандидата-самовыдвиженца на выборы в Госдуму РФ, госсоветника республики Андрея Борисова, не зарегистрированного из-за недействительных подписей. Сторону претендента на место в федеральном парламенте, которого политологи называют провластным, принял Верховный суд республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе инстанции.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

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Сегодня, 26 августа, судом вынесено решение обязать региональную избирательную комиссию восстановить Андрея Борисова кандидатом. На каком основании — пока неизвестно: принявший решение судья Александр Седалищев обещал его аргументировать чуть позже.

Напомним, с иском «Об оспаривании решения, действия (бездействия) участковой избирательной комиссии» Андрей Борисов обратился в Верховный суд Якутии после того, как его отстранили от участия в выборах: собранные кандидатом подписи не прошли проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, отказу в регистрации предшествовал скандал со сбором подписей и многочисленные сообщения о нарушениях и использовании админресурса во время этого процесса. В итоге, разбираться в Якутию приехала спецгруппа, в которой помимо представителей федерального избиркома были сотрудники Генпрокуратуры и МВД. Членам регионального ЦИК тогда посоветовали соблюдать закон, что они и сделали, приняв 14 августа решение отказать самовыдвиженцу Андрею Борисову в регистрации на основании того, что процент недействительных подписей, собранных кандидатом, превысил допустимый по закону предел.