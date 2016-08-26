Красноярск, 26 августа, 2016, 08:02 — ИА Регнум. В Красноярском крае 1 сентября в первый класс общеобразовательной школы пойдут более тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья. Все они будут обучаться в обычных школах вместе с другими ребятами, отмечают в министерстве образования Красноярского края.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«В настоящее время в крае условия для инклюзивного обучения созданы на базе 362 школ. В учебных учреждениях есть специализированная мебель, расширены дверные проемы, оборудованы пандусы. Кроме того, более двух тысяч педагогов начальной школы прошли курсы повышения квалификации», — говорится в сообщении.

В соответствии с новыми федеральными образовательными стандартами (ФГОС), учителя начальной школы обязаны с 1 сентября самостоятельно разработать адаптированные программы обучения с учетом возможностей ребят.

Однако, как рассказал в беседе с ИА REGNUM заместитель директора красноярской школы №12 Александр Дементьев, новые стандарты назначены, а средства на их реализацию выделены далеко не всем и не в достаточном объеме.

«Средства выделены. На каждого ребенка предусмотрено определенное количество средств для обеспечения коррекции развития — часы и деньги. Но проблема, например, в нехватке специалистов определенного профиля. Конечно, сами педагоги проходят дополнительные курсы повышения квалификации, но эти курсы не могут предоставить всех необходимых знаний. Для работы с такими детьми нужны и психологи, и логопеды со специальным образованием, а эти ставки далеко не во всех школах предусмотрены и обеспечены», — пояснил он.

Дементьев также отметил, что деньги на оборудование пандусов и закупку спецмебели выделяют далеко не всем. «Пока нам даже в перспективе ничего конкретного не обещают, а к исполнению норм нужно приступить уже сейчас», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Напомним, обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в предстоящем учебном году будет проходить по новым правилам, на основе новых ФГОС. Для апробации этих стандартов в 2015 году в Красноярском крае были выбраны 20 пилотных площадок на базе школ в Красноярске, Ачинске, Железногорске, Зеленогорске, Канске, Шушенском, Емельяновском, Абанском, Курагинском и Енисейском районах, на которых отрабатывались механизмы реализации ФГОС, проводилась подготовка педагогических кадров.

На данный момент в школах края обучаются свыше 27 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья.