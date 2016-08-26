Нью-Йорк, США, 26 августа, 2016, 07:58 — ИА Регнум. Шпиль башни Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке (США) подсветили вечером, 25 августа, в цвета флага Италии в память о погибших в результате разрушительного землетрясения. Об этом, как передает RT, сообщил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

governor.ny.gov Шпиль башни Всемирного торгового центра в цветах итальянского флага

«Народ Италии проявил мужество и стойкость в противостоянии этой стихии, — говорит чиновник. — И нью-йоркцы думают и молятся об итальянцах…»

При этом Куомо добавил, что власти Нью-Йорка готовы в ближайшее время предоставить помощь жителям Италии, пострадавшим от удара стихии.

«Нью-Йорк готов предоставить помощь в ближайшие недели и месяцы, точно так же, как и итальянцы помогали нью-йоркцам», — сказал губернатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 24 августа в центральной Италии произошло мощное землетрясение. Толчок магнитудой 6,2 балла произошел в 4:36 по московскому времени возле города Аккумоли, в 120 км к востоку от Рима. По последним данным, в результате удара стихии погибли болеем 200 человек.

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