Москва, 26 августа, 2016, 07:47 — ИА Регнум. В России в рамках масштабной проверки боеготовности вышли в море свыше 15 боевых кораблей Черноморского флота и более 10 кораблей Каспийской флотилии. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Указ

«В рамках внезапной проверки войск и сил Южного, Центрального и Западного военных округов боевые корабли, катера и суда обеспечения Черноморского флота и Каспийской флотилии, пополнив запасы до установленных норм, вышли из пунктов постоянной дислокации и начали переход в районы рассредоточения в акваториях Черного и Каспийского морей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в маневрах на Черном море принимают участие более 15 боевых кораблей и катеров, которые сформированы в составы корабельных ударных и противолодочных групп, минно-тральных групп и отрядов десантных кораблей. Из пунктов базирования в Астрахани и Каспийске в море вышли свыше 10 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

«По маршруту движения на кораблях ЧФ и Каспийской флотилии были проведены учения корабельных боевых расчетов, расчетов «главный командных пункт — боевой информационный пост — штурман», в ходе которых экипажами отработаны различные алгоритмы действий при выполнении задач в море», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания с руководством Вооруженных сил заявил, что в Южном, Западном, Центральном военных округах и Северном флоте объявлена внезапная проверка боеготовности, которая будет проходить до 31 августа.

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