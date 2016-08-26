Омск, 26 августа, 2016, 08:19 — ИА Регнум. Омские фермеры Сергей и Анастасия Гордиенко 25 августа привели к приемной президента РФ Владимира Путина теленка. Они заявили, что таким образом пытаются спасти теленка от смерти, так как кормить его нечем.

(сс) schneeknirschen Теленок

«Мы решили подарить теленка Путину, чтобы спасти животное от вырезания. Другого пути у нас нет из-за финансовой ситуации», — цитирует Анастасию Гордиенко «СуперОмск».

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области корреспонденту ИА REGNUM подтвердили информацию об акции протеста фермеров. «Насколько нам удалось узнать, у них были проблемы с получением кредита в одном из банков. Известно, что фермеры проживают на хуторе, который юридически местом проживания не признан, то есть по большому счету этого хутора не существует. Наши специалисты с ними общались, пригласили их прийти в министерство для разрешения возникающих вопросов», — рассказали в министерстве.

«В апреле этого года Гордиенко обращались в министерство с письмом. В нем были высказаны претензии по вопросу, по которому мы помочь не в силах. Кроме того, ранее им выдавали авансовую субсидию, но необходимый пакет документов они не предоставили, соответственно, нарушили правила. Наши специалисты обращались в одно из отделений банка, где эти фермеры хотели взять кредит. И там пояснили, что был предоставлен неполный либо неправильный пакет документов», — подчеркнули в Минсельхозпроде.

«Что касается теленка, фермеры его привели к приемной президента и, высказав свои претензии, ушли. Естественно, мы не могли оставить животное там. Его осмотрели ветеринары, составили акт осмотра. Теленка направили на содержание в одно из крестьянско-фермерских хозяйств», — подытожили в министерстве.

Добавим, в конце июля омский общественник Сергей Скрипаль написал о проблемах фермеров Гордиенко в своем блоге на сайте «Омск политический». По его словам, Гордиенко, «оформляя кредит на посевную 2016 года с апреля 2016 года в «Россельхозбанке» (филиал в селе Одесское), каждый день сталкиваются с новыми препонами». Общественник отметил, что они предоставили залог, оплатили оценку в сумме около 30 тыс. рублей, собрали все необходимые документы, «но до сих пор кредит от «Россельхозбанка» ими получен не был, несмотря на то, что все разумные сроки получения уже прошли, и пора уже получать кредит на уборочную».

«Возможно, самим Гордиенко пора начать давать «откаты» чиновникам, как делают большинство из отечественных производителей. Тогда, возможно, и кредиты, и прочая помощь дошла бы до мятежных фермеров», — рассуждает общественник.

В УМВД по Омской области ИА REGNUM сообщили, что на месте работали сотрудники полиции. Однако подробностей ситуации в ведомстве не рассказали, ограничившись лишь лаконичным комментарием: «Сотрудники полиции обеспечивали общественный порядок».

Добавим, фермеры Гордиенко в Омске известны своими акциями протеста. Например, по сообщениям местных СМИ, в прошлом году они вылили бочку молока в канализацию у стен правительства, выразив таким способом свое отношение к закупочным ценам на молоко в регионе.