Южно-Сахалинск, 26 августа, 2016, 07:28 — ИА Регнум. Лавину инвестиций в островной туризм ожидает Сахалинская область от работы Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в местном правительстве.

Vihljun Сахалинский областной краеведческий музей

Правительство области планирует подписать не менее 17 соглашений, львиная доля которых придется на международные контракты.

«Уже сегодня известно, что японская «Марусин Ивадеро» построит на острове современный бальнеологический комплекс. Он расположится на площади 2,4 гектара в лесном массиве «Долина туристов» в Южно-Сахалинске. Японская компания намерена применить мировые стандарты обслуживания туристов. Бальнеологический курорт получит название «Хонока Сахалин». Концепция комплекса — полноценный семейный отдых. Курорт будет круглогодичным, гостям предложат бассейны с различными температурными режимами, бани, сауны, все виды массажа, SPA и прочие оздоровительные процедуры», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Бальнеологический комплекс «Хонока Сахалин» будет возведен исключительно на средства инвесторов.

Соглашение между «Марусин Ивадеро», областным правительством и администрацией Южно-Сахалинска будет подписано на Восточном экономическом форуме.

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Еще один японский гигант — компания «Мицубиси» — также планирует подписать соглашение с Сахалинской областью. Компания рассматривает возможности строительства на острове завода по производству метанола из природного газа шельфовых продуктов. Это позволит в полной мере использовать потенциал ТЭК региона, даст добавленную стоимость при переработке углеводородов.

Помимо этого, на полях форума островные власти планируют подписать ряд соглашений о сотрудничестве в сфере развития сельского хозяйства, торговли, транспорта, в частности, строительство пассажирских судов для решения проблемы доступности отдаленных Курильских островов. На решение этой застарелой проблемы направлено и соглашение между областью и ПАО «Совфрахт», которое планирует открыть на Сахалине собственное обособленное подразделение, для развития судоходства между островами, Сахалином и материком, а также участия в различных инфраструктурных проектах.

В ходе работы Восточного экономического форума Сахалин намерен подписать крайне важные для острова соглашения, касающиеся развития островной энергетики.