Москва, 26 августа, 2016, 07:25 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента Российской Федерации Владимира Путина приехать в республику и посетить там тренировку по дзюдо. Как сообщает пресс-служба главы государства, рабочая встреча Путина и Кадырова прошла поздно вечером в четверг, 25 августа, в Кремле.

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«Мы (власти Чечни) недавно провели наш чемпионат по дзюдо — наша команда, наш клуб «Эдельвейс» выиграл, — говорит Кадыров. — Все клубы были, даже именитые — все проиграли нашему клубу».

По его словам, власти республики в настоящее время активно развивают дзюдо и другие направления в спорте.

«У нас это, можно сказать, приоритет, — отметил врио главы Чечни. — Думаю, что когда‑нибудь Вы приедете, поприсутствуете на тренировке».

Президент РФ ответил, что принимает это приглашение и обязательно приедет в республику.

«С удовольствием приеду, — говорит Путин. — Спасибо большое».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года истёк срок полномочий Рамзана Кадырова на посту главы Чечни. После этого президент РФ Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности руководителя республики. В начале августа избирательная комиссия Чечни зарегистрировала Р. Кадырова в качестве кандидата на выборах главы региона, которые состоятся 18 сентября.

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