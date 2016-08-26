Москва, 26 августа, 2016, 07:18 — ИА Регнум. В рамках решения вопроса об экспорте газа в Белоруссию разработана новая схема ценообразования. Долларовая формула больше применяться не будет: цена будет рассчитываться в рублях, причём за основу будет взят средний ценовой показатель по газу в России. В формулу будет включён повышающий коэффициент, пишет газета «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ в доме

Отмечается, что белорусские газовые поставки в следующем году подешевеют приблизительно на 30% и составят до шести тысяч рублей за тысячу кубометров. Постепенно цена на газ для Минска будет приближаться к той, которая действует на внутреннем рынке: они должны сравняться к 2025 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа председатель Совета министров Белоруссии Андрей Кобяков, комментируя ход переговоров с российскими партнёрами по снижению цены на газ, заявил, что в российском правительстве и «Газпроме» близки к тому, чтобы понять позицию официального Минска по вопросам необходимости снижения стоимости российского газа для Белоруссии.