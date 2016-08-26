Пекин, 26 августа, 2016, 07:09 — ИА Регнум. Промежуточный народный суд г. Гуйян начал рассмотрение дела в отношении экс-заместителя секретаря КПК в провинции Юньнань Цю Хэ. Бывшего чиновника подозревают в неоднократном получении взяток и уклонении от уплаты налогов.

Павел Федотов. Взяточник

В декабре 2015 г. Центральная комиссия по проверке трудовой дисциплины провела внутреннее расследование, в ходе которого было установлено, что Цю Хэ, находясь в своей должности с 2008 по 2015 г., неоднократно получал взятки на общую сумму в 24,3 млн юаней ($3,7 млн), пишет «Синьхуа».

После того как материалы проверки были переданы в прокуратуру экс-чиновник попал под домашний арест. Подсудимый полностью отрицает свою вину, по его мнению, начатое против него расследование является результатом клеветы.

В ближайшие дни Цю Хэ будет объявлен официальный приговор.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 11 августа Верховная народная прокуратура Китая возбудила уголовное дело в отношении бывшего секретаря КПК в провинции Ляонин Ван Миня. Высокопоставленный чиновник подозревается в неоднократном получении взяток, превышении должностных полномочий и уклонении от уплаты налогов.