Хабаровск, 26 августа, 2016, 07:04 — ИА Регнум. Избирком Хабаровского края опубликовал информацию о доходах кандидатов в Государственную думу от региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пабло Пикассо. Нищий старик с мальчиком (фрагмент). 1903

С самым низким доходом оказался кандидат от «Яблока» — председатель общественной организации «Зооспас» Елена Асташова. Судя по декларации, в 2015 году она вообще не имела никаких доходов. У госпожи Асташовой имеется квартира в Хабаровском крае и семь счетов в банках.

Всего на 19 с небольшим тысяч рублей в месяц жил весь 2015 год кандидат от «Коммунистической партии Коммунисты России» предприниматель Владимир Титоренко. За 2015 год его доход составил 230 585 рублей. У Титоренко имеются два автомобиля марки Тойота, 2005 и 1991 года выпуска, квартира и гараж в Хабаровском крае, а также два счета в банке.

Справедливоросс, генеральный директор агентства печати «Экспресс» Игорь Глухов жил в прошлом году на одну зарплату, правда, из различных источников. В месяц выходило скромно — немногим более 42 тысяч рублей. Итог года — 509 тысяч рублей. У господина Глухова имеются две квартиры в родном регионе, площадью 107,6 и 90,8 квадратных метров, автомобиль «Нисан» 2009 года и лодка «Фрегат» 2003 года выпуска. Помимо этого, у кандидата пять счетов, на которых хранится 4,175 миллиона рублей.

Немногим более заработал кандидат от «Парнаса» — ведущий инженер отдела капитального строительства ФГУП «Дальспецстрой» Алексей Ворсин. Он получал одну зарплату на родном предприятии и всего за год заработал чуть больше 533 тысячи рублей. Есть квартира в Хабаровском крае, есть старенький Ниссан 2000 года выпуска, есть три счета в банке, на которых хранится 1,665 миллиона рублей

Экологическую партию «Зеленые» в нынешней кампании представляет индивидуальный предприниматель Андрей Петров. Кандидат жил весь прошлый год за счет собственного бизнеса, который принес ему 560 тысяч рублей за 12 месяцев. У эколога Петрова имеется земельный участок в Еврейской автономной области, небольшой, 12 квадратных метров, есть автомобиль «Мицубиси» 2013 года, есть квартира в Хабаровском крае и три банковских счета на 538 тысяч рублей в общей сложности.

Председатель комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам ЖКХ, ТЭК и строительства единоросс Борис Гладких входит в тройку самых обеспеченных кандидатов нынешней кампании. Единственным источником дохода он указал зарплату депутата регионального парламента. За 2015 год он заработал немногим менее 2 миллионов 307 тысяч рублей. У господина Гладких есть автомобиль «Тойота Ланд Круизер» 2007 года и мотоцикл «Хонда» 2011 года выпуска. Есть 11 счетов в банках, на которых хранится около 408 тысяч рублей. Никаких сведений о квартирах, дачах, жилых домах, гаражах, земельных участках в декларации не обнаружено.

Богаче единоросса Гладких живет, как ни странно, кандидат от КПРФ, депутат Законодательной Думы Хабаровского края Виктор Постников. За 2015 год он заработал чуть больше 2,476 миллиона рублей. Доход сформирован за счет зарплаты, пенсии, доходов от вклада в банк, компенсаций КГКУ «Центр социальной поддержки населения по городу Хабаровску». У кандидата от КПРФ есть два довольно больших земельных участка в Хабаровском крае и ЕАО, есть два авто, правда, не новых — «Хонда» 2003 и «Тойота» 1994 годов выпуска, есть катер «Амур» 1991 года выпуска. Есть шесть счетов в банках на общую сумму чуть более 34 тысяч рублей. И этот кандидат — бездомный. Ни квартир, ни дач, ни гаражей, ни жилых домов.

Самой состоятельной в списке кандидатов оказалась кандидат от ЛДПР Елена Грешнякова. Согласно поданной декларации, за 2015 год она заработала более 3,211 миллиона рублей. Источники дохода — зарплата в правительстве Хабаровского края, а также средства от продажи имущества. Есть три счета в банке на 154 тысячи рублей. Жилья и прочей недвижимости также нет.