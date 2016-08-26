«Зенит» и «Краснодар» узнали своих соперников в Лиге Европы
Монако, 26 августа, 2016, 15:04 — ИА Регнум. В Монако прошла жеребьёвка группового этапа Лиги Европы. В ней приняли участие 22 победителя раунда плей-офф, 10 проигравших в раунде плей-офф Лиги чемпионов и 16 команд, попавших в групповой этап напрямую. Все они были разбиты на четыре корзины по своему рейтингу и распределены по 12 группам. Россию представили «Зенит» и «Краснодар». Обоим российским клубам для выхода из группы придётся постараться, но «Краснодару» надо будет стараться намного больше.
Вот какие группы получились по результатам жеребьёвки.
Группа «A»
Группа «B»
|[[[flag-gr]]] «Олимпиакос» (Греция)
|[[[flag-cy]]] АПОЕЛ (Кипр)
|[[[flag-ch]]] «Янг Бойз» (Швейцария)
|[[[flag-kz]]] «Астана» (Казахстан)
Группа «C»
|[[[flag-be]]] «Андерлехт» (Бельгия)
|[[[flag-fr]]] «Сент-Этьен» (Франция)
|[[[flag-de]]] «Майнц» (Германия)
|[[[flag-az]]] «Габала» (Азербайджан)
Группа «D»
|[[[flag-ru]]] «Зенит» (Россия)
|[[[flag-nl]]] «Алкмаар» (Нидерланды)
|[[[flag-il]]] «Маккаби» Тель-Авив (Израиль)
|[[[flag-ie]]] «Дандолк» (Ирландия)
Группа «E»
|[[[flag-cz]]] «Виктория Пльзень» (Чехия)
|[[[flag-it]]] «Рома» (Италия)
|[[[flag-at]]] «Аустрия» (Австрия)
|[[[flag-ro]]] «Астра» (Румыния)
Группа «F»
|[[[flag-es]]] «Атлетик» (Испания)
|[[[flag-be]]] «Генк» (Бельгия)
|[[[flag-at]]] «Рапид» (Австрия)
|[[[flag-it]]] «Сассуоло» (Италия)
Группа «G»
|[[[flag-nl]]] «Аякс» (Нидерланды)
|[[[flag-be]]] «Стандард» (Бельгия)
|[[[flag-es]]] «Сельта» (Испания)
|[[[flag-gr]]] «Панатинаикос» (Греция)
Группа «H»
|[[[flag-ua]]] «Шахтёр» (Украина)
|[[[flag-pt]]] «Брага» (Португалия)
|[[[flag-be]]] «Гент» (Бельгия)
|[[[flag-tr]]] «Коньяспор» (Турция)
Группа «I»
|[[[flag-de]]] «Шальке» (Германия)
|[[[flag-at]]] «Зальцбург» (Австрия)
|[[[flag-ru]]] «Краснодар» (Россия)
|[[[flag-fr]]] «Ницца» (Франция)
Группа «J»
|[[[flag-it]]] «Фиорентина» (Италия)
|[[[flag-gr]]] ПАОК (Греция)
|[[[flag-cz]]] «Слован» Либерец (Чехия)
|[[[flag-az]]] «Карабах» (Азербайджан)
Группа «K»
|[[[flag-it]]] «Интер» (Италия)
|[[[flag-cz]]] «Спарта» Прага (Чехия)
|[[[flag-gb-eng]]] «Саутгемптон» (Англия)
|[[[flag-il]]] «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль)
Группа «L»
|[[[flag-es]]] «Вильяреал» (Испания)
|[[[flag-ro]]] «Стяуа» (Румыния)
|[[[flag-ch]]] «Цюрих» (Швейцария)
|[[[flag-tr]]] «Османлыспор» (Турция)
Первые матчи группового этапа Лиги Европы пройдут 15 сентября. В этот день проведут свои первые матчи «Зенит» и «Краснодар».
Перед этим выступления на групповом этапе Лиги чемпионов начнут ЦСКА и «Ростов». Сначала «Ростов» 13 сентября сыграет в Мюнхене с «Баварией», а 14 сентября ЦСКА в Леверкузене встретится с «Байером».
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