Тюмень, 26 августа, 2016, 06:16 — ИА Регнум. Кошка Росинка из Тюмени вынашивает детеныша беличьей обезьяны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Тюменском зоопарке.

видеокадр Associated Press Кошка Росинка вынашивает детеныша беличьей обезьяны

Росинке уже 16 лет — для кошки пожилой возраст. Своих котят у неё никогда не было. Директор Тюменскго зоопарка Татьяна Антропова принесла новорожденного саймири (беличья обезьяна) домой к своей кошке вынужденно, так как родная мать отказалась вынашивать малыша на спине, а без этого ему не выжить. Обезьянке необходимо поддерживать постоянную температуру в плюс 38−39 градусов, и Росинка пригрела новорожденного.

видеокадр Associated Press Кошка Росинка вынашивает детеныша беличьей обезьяны

«Это произошло само собой. Я посадила его на кошку. Он понял, что это мама. С тех пор они круглосуточно вместе», — рассказывает директор Тюменского зоопарка.

Росинка на «пасынка» реагирует терпеливо: носит его на своей пушистой спинке уже три недели, терпит его щипки. Маленькую обезьянку назвали Фёдором. Он расстаётся со своей приёмной мамой только для того, чтобы попить молока. Кормят его пока из пипетки.

видеокадр Associated Press Кошка Росинка вынашивает детеныша беличьей обезьяны

Татьяна Антропова сообщает, что терпеть новорожденного Федора кошке осталось около месяца. Потом он будет слазить и переедет в вольерочку.

Кстати, Росинка на старость лет стала мировой знаменитостью, благодаря своему кошачьему великодушию — она стала звездой ВВС, «Associated Press» и других зарубежных СМИ. Видео, как Федор катается на её пушистой спинке набирает ежедневно тысячи просмотров в соцсетях.

Отметим, что беличьи обезьяны обитают в тропических лесах Южной Америки. Среди приматов у саймири самый высокий удельный вес массы мозга к общей массе тела (1/17), это примерно в два раза выше чем у человека. Однако мозг саймири полностью лишён извилин. Питается растительной пищей и насекомыми, охотится и за маленькими птицами. Самка носит детенышей сначала на руках, затем на спине. Чтобы согреться, обматывают себе вокруг шеи хвост или обнимают друг друга, образуя иногда клубки из нескольких десятков особей.

видеокадр Associated Press Кошка Росинка вынашивает детеныша беличьей обезьяны

Очень чувствительны к перемене климата и в европейских зоологических садах представляют большую редкость.