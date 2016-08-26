Санта-Барбара, США, 26 августа, 2016, 06:05 — ИА Регнум. Пожарные Калифорнии сообщают о новом очаге лесного пожара к северу от города Санта-Барбара, 26 августа сообщает Fox News.

statesman.com Пожары в Калифорнии

Сообщается, что огонь стремительно распространился на площади 80 квадратных километров, и перемещается по направлению к городу. Спасатели эвакуировали жителей близлежащих районов, закрыто федеральное шоссе.

В настоящее время в штате Калифорния «полыхает» 9 очагов лесных пожаров, в тушении огня задействовано 12 тыс. человек. Однако пока пожарным удается держать ситуацию под контролем — ни один из пожаров не является таким мощным, как тот, что бушевал в районе Сан-Бернардино на прошлой неделе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в результате разрушительного пожара в графстве Сан-Бернардино на юге Калифорнии, названного «самым быстрым в истории штата», выгорело более 150 квадратных километров территории, огнем уничтожено 105 домов и более 200 других построек, эвакуации подверглись 82 тыс. человек.

Читайте также: Пожар на юге Калифорнии: Эксперты подсчитывают ущерб

В большинстве штатов на юге и юго-западе страны стоит сухая и ветреная погода, по прогнозам синоптиков, «сезон пожаров» в США продлится до конца октября.