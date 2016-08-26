Белокуриха, Алтайский край, 26 августа, 2016, 05:59 — ИА Регнум. Заседание президиума Госсовета в Белокурихе с участием Владимира Путина состоится сегодня, 26 августа. По этому поводу официальный сайт Президента РФ сообщил следующее: «Будут обсуждаться меры по повышению инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса в Российской Федерации». Известно, что основным докладчиком на этом мероприятии выступит губернатор Алтайского края Александр Карлин.

коллаж Белокуриха. Подгтовка к заседанию президиума Госсовета РФ

Ранее власти региона извещали, что президиум Госсовета планирует рассмотреть условия, способствующие развитию качественных альтернатив в сфере оздоровительного медицинского туризма в условиях импортозамещения и возможность введения для санаторно-курортных зон режимов, аналогичных тем, что действуют в территориях опережающего развития.

Напомним, подготовка к этому статусному мероприятию велась не один месяц. В апреле рабочую группу по подготовке заседания возглавил Александр Карлин.

С этой целью, помимо помощника президента, секретаря Государственного совета Игоря Левитина, на Алтае побывали: министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, академик РАН, президент национальной курортной ассоциации Александр Разумов, полпред президента России в Сибирском федеральном округе, а также представители других регионов.

Необходимость разработки стратегии развития санаторного-курортного комплекса и совершенствование нормативно-правового регулирования и контроля в курортной отрасли отмечал ранее Игорь Левитин. «У нас нет реестра, где человек мог бы посмотреть, по каким болезням и в каком регионе России есть та или иная услуга», — считает секретарь госсовета.

Минздрав РФ, в свою очередь, заявлял о готовности взять на себя обязательство по выработке единых стандартов для санаторно-курортных комплексов и создание такого реестра.

В качестве одного из перспективных проектов в плане повышения инвестиционной привлекательности российского санаторно-курортного комплекса будет представлен проект «Белокуриха-2». Как уже сообщало ИА REGNUM, там планируется построить современные санаторно-курортные комплексы с размещением до 4,5 тысячи человек. Для этого сейчас создается необходимая инженерная и транспортная инфраструктура, построена современная дорога, идет газификация курорта.

Сам город-курорт этим летом тоже преобразился. Фасады зданий привели в порядок еще в начале июля. Тогда же на главной городской магистрали был заменен асфальт, отремонтирована стела на въезде в город, а в курортной зоне появилась новая тротуарная плитка, «евроштакетник» и опоры освещения.

По мнению региональных властей и экспертов, заседание Госсовета в Белокурихе будет способствовать большей доступности алтайских курортов жителям всех территорий России. «Развитие санаторно-курортного дела в стране позволит решить задачу народосбережения — главную задачу, поставленную президентом страны», — считает губернатор Александр Карлин.

Предыдущий раз Владимир Путин приезжал на Алтай в сентябре 2015 года, визит носил неофициальный характер.