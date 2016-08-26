Якутск, 26 августа, 2016, 06:07 — ИА Регнум. В Якутии продолжается работа по выведению земель республики из-под действия закона о дальневосточном гектаре. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального общественного движения «СИР» (Земля) Иван Степанов, реализовать эти планы в регионе намерены с помощью депутатов нового состава Госдумы РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

«Мы не оставляем надежду добиться через обновленный состав Государственной Думы внесения изменений в ФЗ № 119 о выводе нашей республики из перечня регионов. И в первую очередь, ради сохранения экологии нашего хрупкого северного края. В этом направлении работа продолжается. Дополнительным аргументом послужат отрицательные моменты проходящих этапов, в том числе в Нерюнгринском районе», — отметил председатель «СИР».

Читайте также: Полпредство ДФО недовольно качеством гектаров, выданных в Якутии

По его словам, пока в республике идёт работа по выведению из-под раздачи территорий населённых пунктов с помощью принятия генерального плана, на включённые в который участки закон не распространяется. Как пояснил Иван Степанов, выделенных из бюджета республики на эти цели денег хватило на 30 генпланов.

«Все генпланы должны войти в региональную геоинформационную систему территориального планирования, которая должна заработать лишь в апреле 2017 года. Не успеваем к 01.02.2017 г. , но работу необходимо продолжить активнее», — считает общественник.

Напомним, жители республики, чьи земли не поставлены на кадастровый учёт, «СИР» призывает подавать в органы местного самоуправления Уведомления о наличии прав в отношении участков с приложением копий документов, подтверждающих эти права. По данным общественников, в республике огромное количество жителей, имеющих свидетельства о госрегистрации на земли, которые не внесены при этом в кадастровый реестр.

Читайте также: Якутию не исключают из законопроекта о гектарах — «Правительство против»

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии уже неоднократно предпринимались попытки исключить республику из зоны действия закона о дальневосточном гектаре. Аргументы против реализации его в регионе — отсутствие демографической проблемы и пригодных для использования земель, многочисленные ошибки в кадастровом реестре, экология, вечная мерзлота, традиционный уклад, техническая неготовность, отсутствие интернета в сотнях населённых пунктов региона и т.д.