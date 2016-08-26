Петропавловск-Камчатский, 26 августа, 2016, 05:48 — ИА Регнум. На Камчатке все 320 образовательных учреждений региона готовы к началу учебного года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минобрнауки края, за парты сядут более 35 тысячи учеников, из которых почти 4 тысячи пойдут в первый класс.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

В этом году из бюджета региона на подготовку образовательных учреждений выделили 1,2 млрд рублей. На эти деньги провели ремонт фасадов и крыш, в некоторых учреждениях заменили инженерные сети, отремонтировали пищеблоки, спортивные и актовые залы, провели работы по благоустройству территорий.

«Если говорить о безопасности детей, то образовательные учреждения находятся под охраной, оснащены тревожными кнопками и средствами видеонаблюдения», — пояснили в министерстве.

В администрации Петропавловска-Камчатского добавили, что для нового учебного года закупили 70 тысяч новых учебников и различной литературы. «Все ученики обеспечиваются учебниками бесплатно. На это мы получили из бюджета края 78 млн рублей. Родителям нужно купить только дополнительные дидактические материалы», — сказали в мэрии.

День знаний Камчатка по традиции встретит первой в стране. Торжественные линейки здесь начнутся, когда в Москве еще будет полночь.