Пекин, 26 августа, 2016, 05:25 — ИА Регнум. Как сообщают китайские СМИ в порту Тяньцзиня завершилась погрузка всех компонентов сверхтяжелой ракеты Long March-5, запуск которой запланирован на октябрь 2016 г. Через 7 дней корабли Yuanwang-21 и Yuanwang-22 доставят ракету на космодром, где начнется ее сборка.

people.cn Погрузка Long March-5 на корабль

Long March-5 будет запущена с космодрома Вэньчан в конце 2016 г. Long March 5 — сверхтяжелая ракета-носитель, способная вывести на орбиту до 25 тонн груза. Длина ракеты составляет 60,5 м, диаметр — 5,2 м.

Стартовая масса ракеты превышает 640 тонн. Проектирование новой ракеты началось в 2002 г. Первый опытный образец был построен в 2015 г., пишет «Наньцзао жибао».

Транспортировку ракеты осуществят корабли класса Yuanwang, разработанные специально для доставки ракет к космодромам.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в июле 2016 г. в состав китайского флота вошло судно Yuanwang-7, которое доставит новейший пилотируемый корабль «Шэньчжоу-11» до космодрома на о. Хайнань.