Пекин, 26 августа, 2016, 04:49 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции официальный представитель оборонного ведомства КНР У Цянь ответил на вопросы журналистов о новом строящемся авианосце. Корабль, стоящий в доке верфей в Даляне, станет первым авианосцем полностью китайского производства.

Simon YANG Китайский авианосец Ляонин

«Конструкция корабля не будет сильно отличаться от конструкции авианосца «Ляонин». Наши инженеры провели расчеты, которые доказали эффективность боевого применения кораблей с относительно небольшой палубой и «трамплином» для успешного запуска палубной авиации», — отметил китайский чиновник.

Пресс-секретарь Министерства национальной обороны КНР заявил, что новый авианосец будет почти в полтора раза больше авианосца «Ляонин». Увеличение размеров корабля позволит нарастить количество палубной авиации и размеры складов с провизией и запасными частями для самолетов и вертолетов, что положительно скажется на автономности судна, пишет «Сина синьвэнь».

«Корабль будет спущен на воду до конца 2016 г. После завершения работ судно будет испытано в водах Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей», — добавил У Цянь.

В настоящее время единственным авианосцем ВМС НОАК является авианесущий крейсер «Ляонин», построенный на Николаевских верфях в УССР. В 1998 г. Украина продала судно Китаю, который хотел сделать из корабля казино, за $25 млн. Однако планы КНР изменились, и после транспортировки судна к берегам Китая началась модернизация судна, в результате которой в 2012 г. корабль вошел в состав ВМС НОАК под названием «Ляонин».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в конце июня в ряде китайских СМИ появилась информация о том, что второй китайский авианосец может быть спущен на воду до конца года, однако Минобороны КНР тогда отказалось комментировать данную информацию.