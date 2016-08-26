Минобороны КНР: Новый китайский авианосец будет спущен на воду в 2016 году
Пекин, 26 августа, 2016, 04:49 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции официальный представитель оборонного ведомства КНР У Цянь ответил на вопросы журналистов о новом строящемся авианосце. Корабль, стоящий в доке верфей в Даляне, станет первым авианосцем полностью китайского производства.
«Конструкция корабля не будет сильно отличаться от конструкции авианосца «Ляонин». Наши инженеры провели расчеты, которые доказали эффективность боевого применения кораблей с относительно небольшой палубой и «трамплином» для успешного запуска палубной авиации», — отметил китайский чиновник.
Пресс-секретарь Министерства национальной обороны КНР заявил, что новый авианосец будет почти в полтора раза больше авианосца «Ляонин». Увеличение размеров корабля позволит нарастить количество палубной авиации и размеры складов с провизией и запасными частями для самолетов и вертолетов, что положительно скажется на автономности судна, пишет «Сина синьвэнь».
«Корабль будет спущен на воду до конца 2016 г. После завершения работ судно будет испытано в водах Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей», — добавил У Цянь.
В настоящее время единственным авианосцем ВМС НОАК является авианесущий крейсер «Ляонин», построенный на Николаевских верфях в УССР. В 1998 г. Украина продала судно Китаю, который хотел сделать из корабля казино, за $25 млн. Однако планы КНР изменились, и после транспортировки судна к берегам Китая началась модернизация судна, в результате которой в 2012 г. корабль вошел в состав ВМС НОАК под названием «Ляонин».
Как сообщало ИА REGNUM ранее, в конце июня в ряде китайских СМИ появилась информация о том, что второй китайский авианосец может быть спущен на воду до конца года, однако Минобороны КНР тогда отказалось комментировать данную информацию.