Москва, 26 августа, 2016, 02:56 — ИА Регнум. В Сирии 25 августа подписаны соглашения о примирении с представителями ещё 14 населённых пунктов в провинциях Хомс, Эс-Сувейда и Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сообщается, что количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 471.

Также продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Хама, Хомс и Латакия. На данный момент о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения огня заявили 69 вооружённых группировок.

Сообщается, что при участии российской стороны продолжает оказываться гуманитарная помощь населению Сирии. В частности, самолётом авиакомпании «Абакан Эйр» в осаждённый «Исламским государство» (террористическая группировка, запрещённая в России) город Дейр-эз-Зор доставлен гуманитарный груз ООН — крупы и топлёное масло, общей массой более 20 тонн

«Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем вооружённых формирований террористических группировок районы города Алеппо, развёрнуты пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости», — говорится в информационном бюллетене.