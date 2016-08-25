Москва, 26 августа, 2016, 02:40 — ИА Регнум. На территории Сирии за сутки 25 августа зафиксировано девять нарушений режима в провинция Дамаск и Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Министерства обороны Российской Федерации

«В провинции Дамаск формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» из миномётов обстреляли населённые пункты Дума, Джаубар, Кабун, Хауш-Дуара, Арбил и Хараста. В провинции Латакия вооружёнными формированиями группировки «Ахрар аш-Шам» с применением танковых орудий обстреляны населённые пункты Марж-эз-Завия, Кермель и район высоты Ройс-Алькитеф», — говорится в документе.

Боевики террористических организаций «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в России) также продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения огня.

«В течение суток в городе Алеппо террористы обстреляли из РСЗО кустарного производства и миномётов населенный пункт Маарат, кварталы «1070» и Хай-эль-Ансари, военное училище, арбузный рынок и цементный завод. Обстрелам террористов в провинции Дамаск подверглись населённые пункты Джаубар, Хауш-Насри, Хараста, дума и Мардж-Султан и фермы населённого пункта Хан-эш-Ших, а также населённый пункт Телль-Сальхаб в провинции Хама», — информируют в Минобороны.

Как передавало ИА REGNUM, на территории Сирии с 27 февраля 2016 года введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих организаций на территории России запрещена по решению Верховного суда.