Вашингтон, 26 августа, 2016, 02:39 — ИА Регнум. Причиной «героиновой эпидемии», набирающей обороты в США, является карфентанил, который наркодилеры стали добавлять к героину. Об этом 26 августа, со ссылкой на заключение экспертов, сообщает CNN.

Двух миллиграмм карфентанила достаточно, чтобы усыпить слона

Государственные эксперты, исследовавшие недавние вспышки передозировок в Огайо, Индиане и Флориде, пришли к выводу, что во всех случаях героин был «разбавлен» карфентанилом, производным транквилизатора «Фентанил».

Карфентанил является синтетическим опиоидом, действие которого в 10.000 раз сильнее морфина. Препарат вызывает тяжелые последствия для организма, в частности, может привести к прекращению дыхания. В отличие от «Фентанила», препарат не используется в медицинских целях, но получил распространение в качестве транквилизатора для крупных животных — двух миллиграмм карфентанила достаточно, чтобы усыпить слона.

Как сообщало ИА REGNUM, этим летом в разных штатах Америки произошел резкий всплеск случаев передозировки героином. О самом крупном случае одновременной передозировки сообщалось 18 августа — 26 человек оказалось при смерти и один наркоман погиб в городе Хантингтон в Западной Вирджинии.

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Всего же с начала июля во многих городах Индианы и Огайо, таких как Гамильтон Каунти, количество тяжелых передозировок уже «перевалило» за сотню, число погибших исчисляется десятками человек. По данным ООН, озвученным в июне месяце, количество героиновых наркоманов в США превысило миллион человек и является максимальным за последние 20 лет.