Берлин, 26 августа, 2016, 02:26 — ИА Регнум. Германский автоконцерн Volkswagen выплатит более 1,2 млрд долларов 650 своим дилерам США в рамках урегулирования «дизельного скандала», передаёт агентство Reuters.

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Руководитель подразделения компании в Соединённых Штатах назвал достигнутое с дилерами соглашение важным шагом к реализации цели автоконцерна урегулировать наилучшим образом все проблемы с американскими акционерами.

Адвокат, представляющий интересы дилеров Volkswagen в США, высказал мнение, что принятое решение должно улучшить их отношения с немецкой компанией.

Как сообщало ИА REGNUM, Volkswagen оказался в центре скандала в сентябре 2015 года. Как стало известно, на целый ряд автомобилей компании с дизельным двигателем, выпущенных в 2009—2015 годах, было установлено программное обеспечение, которое позволяло обходить экологические стандарты.

Очистительные системы автомобилей работали на полную мощность в ходе тестов на соответствие экологическим требованиям, а в режиме эксплуатации очищение выхлопных газов осуществлялось намного слабее.

В связи с этим власти США обязали немецкую компанию отозвать почти полмиллиона машин, выпущенных на американский рынок с 2009 по 2015 год.