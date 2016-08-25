В Венеции отменены торжества на открытии кинофестиваля
Венеция, Италия, 26 августа, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Организаторы Венецианского кинофестиваля отказались от мероприятий, носящих праздничный характер. Об этом 26 августа, со ссылкой на заявление на официальном сайте фестиваля, сообщает Associated Press.
Сообщается, что традиционный праздничный ужин и прием, которые должны были состояться в день открытия международного кинофестиваля в Венеции, отменены в знак солидарности с жертвами землетрясения в центре Италии.
По официальным данным, жертвами землетрясения магнитудой 6,2 балла, которое произошло в центральной Италии 24 августа, стали как минимум 250 человек, 365 человек получили ранения. Тысячи жителей провинции Лацио остались без крова и находятся в лагерях для беженцев.
Известно, что Кабинет министров одобрил выделение 50 млн. евро для пострадавших в результате катастрофы, премьер-министр Маттео Ренци озвучил программу «Итальянские дома», которая призвана решить проблему сейсмической опасности зданий в стране.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 августа, на время ликвидации последствий землетрясения, в провинции Лацио был введен режим чрезвычайного положения. По мнению властей, чрезвычайное положение позволит избежать эпидемий и мародерства в районах, разрушенных землетрясением. К чести итальянцев надо отметить, что из зоны бедствия пока поступила информация всего об одном случае мародерства — в четверг житель Неаполя пытался ограбить брошенный дом в Аматриче, но был задержан полицией.