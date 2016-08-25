Венеция, Италия, 26 августа, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Организаторы Венецианского кинофестиваля отказались от мероприятий, носящих праздничный характер. Об этом 26 августа, со ссылкой на заявление на официальном сайте фестиваля, сообщает Associated Press.

Labiennale.org Афиша Венецианского кинофестиваля

Сообщается, что традиционный праздничный ужин и прием, которые должны были состояться в день открытия международного кинофестиваля в Венеции, отменены в знак солидарности с жертвами землетрясения в центре Италии.

По официальным данным, жертвами землетрясения магнитудой 6,2 балла, которое произошло в центральной Италии 24 августа, стали как минимум 250 человек, 365 человек получили ранения. Тысячи жителей провинции Лацио остались без крова и находятся в лагерях для беженцев.

Известно, что Кабинет министров одобрил выделение 50 млн. евро для пострадавших в результате катастрофы, премьер-министр Маттео Ренци озвучил программу «Итальянские дома», которая призвана решить проблему сейсмической опасности зданий в стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 августа, на время ликвидации последствий землетрясения, в провинции Лацио был введен режим чрезвычайного положения. По мнению властей, чрезвычайное положение позволит избежать эпидемий и мародерства в районах, разрушенных землетрясением. К чести итальянцев надо отметить, что из зоны бедствия пока поступила информация всего об одном случае мародерства — в четверг житель Неаполя пытался ограбить брошенный дом в Аматриче, но был задержан полицией.