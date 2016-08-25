Минск, 26 августа, 2016, 01:46 — ИА Регнум. Вечером 25 августа «несколько неизвестных забросали яйцами сходку ультранационалистов «Молодого фронта», которые проводили шествие по поводу, так называемого, «дня независимости» по проспекту Независимости в Минске», сообщает белорусское издание портал «Русь молодая».

Bernard Goldbach

Как сообщает портал со ссылкой на «рупор националистов «Наша нива», участников акции прямого действия было четверо: они присоединились к колонне номинальных оппозиционеров «и ближе к концу акции, стали кидать яйца в собравшихся русофобов. Затем убежали. За ними, по словам издания националистов, бросились несколько человек из шествовавших, а также двое милиционеров. Некоторое время продолжалась погоня за храбрецами, но, судя по всему, они не были настигнуты и скрылись».

«Это уже не первое, за последнее время, проявление сопротивления со стороны белорусских граждан русофобскому национализму, который пропагандирует «Молодой фронт» и другие околонацистские оппозиционные организации», — отмечает издание.

До этого, 16 июля несколько предпринимателей минского рынка «Экспобел» разогнали группу националистов из организации «Молодой фронт». События описываются так: «Судя по описанию инцидента на сайте МФ, индивидуальные предприниматели были спровоцированы внешним видом «змагаров» («борцов», — прим. ИА REGNUM ), на одежде которых были нанесены символы националистов, в том числе, бело-красно-белый флаг, который использовался как отличительный символ белорусскими коллаборационистами в немецкой армии и войсках СС во время Великой Отечественной войны. Предприниматели рассеяли группу националистов и отправили их по домам со словами «Это наша земля».

В марте неизвестный мужчина выразил протест русофобам, пикетировавшим посольство России в Белоруссии с требованием освободить участницу картельной операции в Донбассе Надежду Савченко. В ответ на оскорбления он достал лопату, но столкнулся с «живым щитом» русофобок и покинул собрание.

«В июне молодчики «Молодого фронта» пытались сорвать церемонию открытия граффити «Москва-Минск», посвящённого дружественным отношением России и Белоруссии. Присутствовавшие на открытии пенсионеры стали возмущаться выходками националистов. В ответ лидер МФ Дашкевич заявил бабушкам, что лишит их пенсии», — напомнило издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня 2015 года министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что «здесь национализма не будет никогда» и национализм зреет только в умах глупых людей, которые пытаются за рубежом или где-либо еще, возможно, достичь каких-то своих политических целей. «Поэтому пусть успокоятся все, кто выдумывает какие-то измышления о росте национализма в Белоруссии», — пожелал чиновник.

Ранее продукты питания также входили в арсенал активистов русских организаций в Белоруссии. Рыбой забрасывались посольства Латвии и Украины (в том числе новое здание украинского посольства в 2016 году). Их идейные оппоненты использовали против посольства РФ в Белоруссии «коктейли Молотова» и даже боевые ручные гранаты.