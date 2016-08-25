Киев, 26 августа, 2016, 01:33 — ИА Регнум. Шесть человек пострадали в результате взрыва метана на шахтоуправлении «Покровское» в подконтрольной Украине части Донбасса (Красноармейск), передаёт 26 августа телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу местного управления Национальной полиции.

Диего Ривера. Выход из шахты. 1923

Сообщается, что взрыв произошёл на территории воздухоподающего ствола №2.

В момент вспышки метана на аварийном участке находились 246 шахтёров, все они были подняты на поверхность. Шестеро горняков были госпитализированы с телесными повреждениями.

На мечте ЧП в настоящее время работают полиция и спасательные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.