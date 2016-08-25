Дамаск, 26 августа, 2016, 01:27 — ИА Регнум. Повстанцы подписали соглашение с армией Башара Асада и должны освободить пригород Дамаска, который удерживали четыре года. Об этом 26 августа, со ссылкой на лидеров «оппозиции» и государственные средства массовой информации Сирии, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

Сообщается, что представители военных и лидеры повстанцев в четверг договорились о выходе из населенного пункта Дераи в пригороде Дамаска, который с 2012 года удерживался силами «оппозиции». Тысяча повстанцев и 4000 жителей, поддерживающих «оппозицию», получили гарантию мирного выхода из Дераи в провинцию Идлиб на севере Сирии. Начало освобождения пригорода назначено на пятницу.

Известно, что провинция Идлиб на севере Сирии контролируется отрядами «Джебхат-ан-Нусра», близкой «Исламскому государству» (обе террористические организации запрещены в России), кроме того, на севере Сирии появился ещё один крупный «игрок» — турецкая армия. Турция официально воюет с «Исламским государством» (запрещена в России), однако поддерживает другие повстанческие группы, воюющие с армией Асада. Причем с недавнего времени турецкая армия делает это открыто.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 24 августа «силы оппозиции» при поддержке армии Турции захватили населенный пункт Джераблус на севере Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военные, введенные на территорию Сирии для поддержки повстанцев, не покинут территорию, и отныне Турция «будет контролировать турецкую границу» с обеих сторон. Вице-президент США Джо Байден уже выразил поддержку словам турецкого лидера.