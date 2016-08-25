Париж, 26 августа, 2016, 00:47 — ИА Регнум. Высший арбитражный суд Франции 25 августа заслушал аргументы сторонников и противников запрета «буркини», введенного в ряде прибрежных городов страны, сообщает Associated Press.

Phuket@photographer.net Женщина в исламе

Трое судей Высшего арбитражного суда приняли к рассмотрению аргументы правозащитников, добивающихся права мусульманских женщин на ношение «буркини» (купальника, закрывающего большую часть тела и головы), а также сторонников запрета «буркини», считающих подобную одежду «вызовом основам светского государства». Оглашение решения суда, который должен оставить в силе или отменить локальные запреты мусульманского купальника в ряде муниципалитетов Франции, назначено на пятницу, 26 августа.

«Франция потеряла всякое чувство меры в этом вопросе. Запреты — это страх, а не сила. Высший арбитраж должен быть компасом, который покажет правильный путь», — заявил Патрис Спинози, адвокат Лиги прав человека.

По утверждению Спинози, около 30 прибрежных городов Франции ввели запрет на «буркини», хотя для этого «не было никаких причин». А запреты, напротив, «привели к нарушению общественного порядка» мусульманками, которые готовы платить штраф, но не собираются отказываться от закрытых купальников.

Кроме того, критики запрета указали, что «неопределенные формулировки» местных законов привели к тому, что полицейские стали запрещать женщинам появляться на пляжах не только в «буркини», но и вообще во всех видах мусульманской одежды, включая головные платки.

Франсуа Пинатель, адвокат города Вильнёв-Лубе, в котором введен запрет на «буркини», выступил в суде в защиту муниципалитетов. По его словам, запрет законен, поскольку постановления направлены на обеспечение общественного порядка после терактов в Ницце.

«Мы должны были снять климат абсолютной напряженности в регионе, находящемся в крайне взрывоопасной ситуации», — сказал судьям Пинатель.

Также 25 августа, параллельно с заседанием суда, продолжились прения по вопросу «буркини» среди членов Кабинета министров Франции.

Когда тема запрета мусульманских купальников стала предметом обсуждения Кабинета, премьер-министр Мануэль Вальс заявил, что для него «буркини» представляют собой «символ порабощения женщин».

Президент Франции Франсуа Олланд остался нейтральным по данному вопросу, утверждая, что «общество предполагает, что каждый человек соответствует правилам, и [в этих правилах] нет ни провокации, ни стигматизации».

Министр образования Найяд Валлуд-Белкасем заявила, что она не носит купальник «буркини», но запрет на подобную одежду поощряет расизм.

Министр здравоохранения Марисоль Турен занял аналогичную позицию.

«Гибрид» бикини и мусульманской бурки, популярный у жительниц Франции, исповедующих ислам, стал темой общенациональной дискуссии после запрета купальника в Ницце. Власти города посчитали неуместным нахождение на пляжах города женщин в «буркини» после терактов в прошлом месяце, ответственность за которые взяло на себя «Исламское государство» (организация, запрещенная в России). Вслед за Ниццей запрет на «буркини» ввели ещё несколько городов во Французской Ривьере.

Правозащитные организации Франции выразили протест против решений местных муниципалитетов, по стране прошли уличные акции феминисток и мусульман.

Запрет «буркини» уже стал одной из тем предстоящей выборной кампании во Франции.

Так, 25 августа ИА REGNUM сообщало о заявлении бывшего президента Франции Николя Саркози, который снова собирается баллотироваться на высший государственный пост. Саркози, выступая перед своими сторонниками, назвал «буркини» «провокацией исламистов» и заявил о готовности запретить мусульманский купальник на всей территории Франции в случае победы на выборах президента.