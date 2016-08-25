Москва, 26 августа, 2016, 00:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает возможным восстановить уровень товарооборота со Словакией. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле вечером 25 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru Встреча Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо

«Несмотря на то, что, к сожалению — я должен сказать, к сожалению, — у нас уже не первый год фиксируется падение товарооборота, всё‑таки у нас есть шанс восстановить этот товарооборот и двигаться дальше», — сказал Владимир Путин, отметив, что Россия по-прежнему остаётся одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Словакии.

«Словакия, насколько я понимаю, в этом году возглавляет Совет объединённой Европы. И мы рассчитываем, что будем работать с вами как председателем Евросовета для того, чтобы улучшить наши прежде всего торгово-экономические связи с Европой: торговый оборот у нас упал почти в два раза», — добавил российский президент.

Роберт Фицо со своей стороны отметил, что между Словакией и Россией «существует множество проектов, множество предложений». «Мы будем рады возможности всё это обсудить», — сказал он.

Премьер Словакии также отметил необходимость более эффективно использовать такой институт как межправительственная комиссия. «Думаю, что наша ближайшая встреча в рамках межправкомиссии — это начало 2017 года. Мы также не видим никаких причин, чтобы снижался товарооборот между Российской Федерацией и Словацкой Республикой», — подчеркнул Роберт Фицо.