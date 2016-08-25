Минск, 26 августа, 2016, 00:01 — ИА Регнум. «Визит Стивена Сигала в резиденцию Лукашенко напоминает реализацию детских фантазий — встретиться со знаменитостями. Особенно, если актёры нравились и их крутизне хочется подражать, пускай и неосознанно. Поэтому искать двойной смысл в этом не следует», — заявил 25 августа корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог Николай Радов, оценивая случайную закономерность визитов западных актёров в Белоруссию накануне финалов выборных кампаний.

пресс-служба президента Белоруссии Николай Лукашенко, следуя старинной традиции, поднес бахчевую культуру ценителю экзотики Стивену Сиггалу

По мнению политолога, Сигал «больше высказывает свою любовь к России, а про Белоруссию толком и не знал», поэтому не исключено, что со стороны всемирно известного актёра желание посетить постсоветскую республику было искренним, а не мотивированным денежным вознаграждением в прямой или опосредованной форме. По мнению Радова, приписываемые Сигалу заявления и комментарии госагитпропа, которыми сопровождался визит «земляка», не стоит переоценивать.

«Визит Жерара Депардье в 2015 году можно рассматривать в контексте президентских выборов, так как он действительно был в плане предвыборной кампании Лукашенко. Но в случае Сигала это не очевидно. Зачем? Кого это интересует? Парламент в Белоруссии уже назначен и делать дополнительные пассы для легитимации его псевдовыборов нет никакого смысла», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии проходит парламентская кампания, в ходе которой формируются две палаты Национального собрания — Палата представителей и Совет Республики. Формально кампания стартовала летом, фактически — в конце 2015 года. Основным днём голосования за кандидатов в «палаточники» назначен день 11 сентября, СРНС формируется без всеобщего прямого голосования и частью — прямыми назначенцами бессменного руководителя постсоветской республики.

Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина 25 августа выступила с видеообращением, в котором сообщила, что потратившие время и не только на регистрацию кандидатами в депутаты граждане снимают свои кандидатуры по собственному желанию, заявляя такие причины, как «семейные обстоятельства, состояние здоровья, работа, командировка и другие». Эксперты не сомневаются, что Москва как всегда признает положительный исход кампании по формированию ППНС, а ОБСЕ сделает критичное заключение, которое может быть принято к сведению США и ЕС точно так же, как заявление и итоговый доклад миссии после президентской кампании 2015 года.