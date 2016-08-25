Москва, 26 августа, 2016, 00:00 — ИА Регнум. В Женеве (Швейцария) министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и государственный секретарь США Джон Керри 26 августа проведут переговоры по вопросу налаживания координации в борьбе с терроризмом в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 25 августа, сообщила журналистам официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

ИА REGNUM

Она сообщили, что в центре внимания переговоров Лаврова с Керри будет проблематика сирийского урегулирования. также главы внешнеполитических ведомств России и США обсудят перспектива налаживания плотной координации действий Москвы и Вашингтона в борьбе с террористическими группировками, которые действуют в Арабской Республике.

Также Захарова заявила, что, возможно, Лавров и Керри обсудят гуманитарную ситуацию в Алеппо, турецкое вторжение в Турцию в районе Джараблуса и обнародованный недавно доклад ОЗХО и ООН об использовании химического оружия террористами в Сирии.

Кроме того, Лавров и Керри коснуться других международных проблем. В частности, ситуации на Украине и других актуальных вопросов двусторонней повестки дня