Торонто, Канада, 25 августа, 2016, 23:52 — ИА Регнум. В канадском городе Торонто неизвестный человек убил из арбалета троих и ранил ещё двух человек. Об этом сегодня, 25 августа, сообщают местные СМИ.

Арбалетчик

Сообщается, что нападения были совершены недалеко от перекрёстка Маркхэм-Роуд и Эглинтон-авеню в восточной части Торонто.

Нападавший использовал арбалет. Он убил трех человек, и тяжело ранил ещё двоих.

Уточняется, что полиции удалось задержать арбалетчика. Место преступления оцеплено полицией. Идет расследование.