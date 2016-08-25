Рим, 25 августа, 2016, 23:49 — ИА Регнум. Правительство Италии ввело чрезвычайное положение в районах, пострадавших от землетрясения, сообщает агентство ANSA.

Флажки Италии

Правительством утвержден статус ЧП и выделено € 50 млн для оказания срочной помощи. Министерству экономики и финансов поручено пересмотреть схему сбора налогов, временно освободив от них жителей пострадавших от стихии зон. Создан специальный фонд ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, насчитывающий € 234 млн.

Подземный толчок магнитудой 6,0 произошел 24 августа в 04:36 мск, затем последовал второй, более слабый толчок магнитудой 5,4. Землетрясение, затронуло обширную зону Апеннинского хребта, привело к разрушениям в небольших горных городах. По последним официальным данным, 250 человек погибли, 365 пострадали. Нанесен ущерб 293 памятникам архитектуры, 50 из которых полностью или частично разрушены.