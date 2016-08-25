Киев, 25 августа, 2016, 23:46 — ИА Регнум. В зоне АТО ведение боевых действий зафиксировано на Луганщине, Донецком, Горловском и Мариупольском направлениях. Противоборствующие стороны продолжают применять артиллерию, бронетехнику и минометы. Данную информацию 25 августа подтверждают военные ведомства ДНР, ЛНР и пресс-центр штаба АТО, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОБСЕ

В частности, замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что вчера в ДНР резко обострилась военная обстановка. При этом украинские войска 695 раз обстреляли позиции армии ДНР. «Противник продолжает использовать артиллерию, обстреливая территорию республики. Всего было выпущено 94 артиллерийских снаряда калибра 122 и 152 мм, 500 мин калибра 82 и 120 мм, а также совершено 15 танковых обстрелов. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия», — сказал Басурин.

По его словам, под обстрел попали позиции ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Ясиноватая, Александровка, Веселое, Спартак, Докучаевск, Крутая Балка, Коминтерново, Саханка, Ленинское и Донецк (Петровский район). «Повреждения получили 14 домостроений. Среди мирных жителей восемь пострадавших. Из них в Никитовском районе Горловки погибли Колесникова Елена Дмитриевна 1966 года рождения, Бондарь Евгения Васильевна 1942 года рождения. В результате прямого попадания артиллерийского снаряда в дом ранения различной степени тяжести получили четыре члена семьи Панасенковых, а в Петровском районе города Донецка ранения получили Кузнецов Николай Васильевич 1976 года рождения, Екимов Евгений Александрович 1960 года рождения», — рассказал Басурин.

Он сообщил, что разведка ДНР зафиксировала перемещение техники ВСУ вблизи линии соприкосновения. «В районе населенного пункта Первомайское, 6 км от линии соприкосновения, выявлено местонахождение трех 120-мм минометов, а в районе населенного пункта Острое, 11 км от линии соприкосновения, зафиксировано местонахождение четырех 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика». В районе Марьинки, 1 км от линии соприкосновения, выявлено местонахождение четырех 82-мм минометов. Мы продолжаем отмечать ведение противником воздушной разведки с применением БЛА. Вдоль всей линии соприкосновения зафиксирована работа беспилотников, которые осуществляли корректировку артиллерийских подразделений и вели фотографирование объектов гражданской инфраструктуры. Все данные о нарушениях Минских договоренностей были переданы представителям ОБСЕ и СЦКК», — уточнил Басурин.

Заместитель начальника управления НМ ДНР отметил, что украинские войска планируют диверсии на объектах систем очистных сооружений региона. «Отмечается активизация деятельности диверсионно-разведывательных групп из состава Сил специальных операций ВСУ в Куйбышевском районе города Донецка, где, по нашим данным, спланированы диверсии на объектах систем очистных сооружений. В результате точечных обстрелов украинские силовики продолжают уничтожать объекты жизнеобеспечения в населенных пунктах республики. Так, в результате артиллерийского и минометного огня в Горловке было обесточено 40 трансформаторных подстанций. В настоящее время работники аварийных служб ведут работы по восстановлению электроснабжения», — добавил Басурин.

Он также обвинил наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в нежелании фиксировать последствия обстрела в Ясиноватой (Донетчина, под контролем ДНР). «Так, 24 августа представители Донецкого офиса СММ ОБСЕ на Украине отказались выехать в населенный пункт Ясиноватая для фиксации очередного факта применения ВСУ запрещенных Минскими соглашениями типов вооружений. В офисе СММ ОБСЕ отказ был обоснован тем, что «…в населенном пункте Ясиноватая патрули миссии подвергаются повышенной опасности, что недопустимо…»

Данный случай далеко не первый, когда сотрудники СММ отказываются выполнять свои обязанности по фиксации фактов нарушений украинскими силовиками режима прекращения огня. Зачастую в качестве причин, по которым патрули не могут прибыть к месту обстрела для проведения расследования, представителями ОБСЕ называются: отсутствие должного уровня безопасности для членов СММ, нехватка патрулей в данном районе или проведение очередной ротации сотрудников СММ ОБСЕ. Также весомыми аргументами, по мнению сотрудников ОБСЕ, являются окончание рабочего дня или нежелание «…выступать в роли живого щита для представителей НМ ДНР», — напомнил Басурин.

Кроме того, 25 августа спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко опроверг сообщения в украинских СМИ о том, что бойцы ЛНР обстреляли жилые кварталы Попасной.

«24 августа на сайтах информационных агентств Украины были размещены фотографии разрушений в населенном пункте Попасная. После их анализа были выявлены признаки фальсификации. В частности, на приведенных украинскими лживыми СМИ фальшивых доказательствах видны огромные воронки якобы от разрыва 152-мм снарядов. При этом рядом с ними на расстоянии всего лишь двух метров стоят абсолютно неповрежденные дома с целыми стеклами и не посеченными стенами. Это в очередной раз демонстрирует истинное лицо лживого руководства Украины, которое всеми средствами пытается очернить Народную милицию ЛНР и обвинить нас в нарушении Минских соглашений в глазах мирового сообщества», — сказал Марочко.

Он сообщил, что представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировали последствия артиллерийского обстрела ВСУ из орудий калибра 152 мм поселка Анновка. «В результате чего повреждения получили два одноэтажных дома по улице Репина. Жертв среди мирного населения чудом удалось избежать. По данным инцидентам были проинформированы представители СЦКК, которые своевременно прибыли на место обстрела и зафиксировали последствия применения артиллерии карателей», — добавил Марочко.

В свою очередь, 25 августа спикер Администрации президента по вопросам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник проинформировал, что за минувшие сутки в Донбассе в результате боев погибших среди украинских военных нет, однако были ранены трое бойцов.

«В результате боевых действий погибших украинских военных не было, однако трое наших бойцов были ранены. День Независимости характеризовался дальнейшим обострением обстановки по всей линии разграничения. С уверенностью можно сказать, что вчерашние танковые, минометные и артиллерийские обстрелы со стороны противника были сильнейшими со времен битвы за Дебальцево», — считает Мотузяник.

Полковник сообщил, что вчера в Станице Луганской (Луганское направление) позиции ВСУ дважды попали под минометные обстрелы. Вблизи Бахмутской трассы, по всему фронту от Крымского до Новотошковского ВС ЛНР вели интенсивный огонь из минометов, 152-мм пушек (по предварительной информации — МСТА-Б) и танка. Мотузяник отметил, что в Попасной под обстрел из 152-мм гаубицы ЛНР попал жилой массив. «В результате вражеского обстрела осколками повреждены крыша и окна дома, утварь внутри. Всего за минувшие сутки на Луганском направлении противник совершил 25 вражеских обстрелов, в том числе 11 — из тяжелого вооружения», — сказал Мотузяник.

По его словам, наиболее сложная обстановка наблюдается на Донецком направлении. Здесь ВС ДНР применяли тяжелое вооружение — танки, минометы, пушки по всей линии разграничения от Троицкого до Красногоровки как днем, так и ночью. «Общее количество выпущенных противником мин и снарядов (из гаубиц и танков) достигает нескольких сотен. Отметим, что уже традиционно вражеский огонь ведется не только по передовой, но и по ближнему тылу украинских войск», — заверил Мотузяник.

Он отметил, что вчера утром на Мариупольском направлении ВС ДНР совершили беспрецедентный по силе обстрел украинских позиций с применением САУ «Гвоздика» (выпустив за час 120 снарядов). При этом в Широкино 9-й полк ДНР использует современный российский комплекс по ведению артиллерийской разведки и корректировки огня ПРП-4А «Аргус». Мотузяник также добавил, что под минометные обстрелы ДНР попали позиции ВСУ в н.п.: Красногоровка, Новогригорьевка, Старогнатовка и Широкино. «Всего вчера на Мариупольском направлении противник совершил 22 вражеских обстрела, в том числе пять — из тяжелого вооружения», — подытожил Мотузяник.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа источник в военном ведомстве ДНР заявил, что прошлой ночью подразделения ВСУ обстреляли позиции ополчения в населенных пунктах: Донецк (Петровский районы), Ясиноватая, Зайцево, Саханка и Коминтерново. При этом ВСУ выпустили 75 артиллерийских снарядов и 210 мин.

Напомним, в феврале 2015 года сводная группировка ВСУ, Нацгвардии и добробатов была вынуждена покинуть Дебальцевский плацдарм, чтобы спасти остатки вооруженных сил страны от разгрома превосходящими силами противника.